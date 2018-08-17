Україна випробувала крилаті ракети для оборони Азовського узбережжя

На півдні Одеської області відбулися успішні випробування крилатої ракети українського виробництва.

На випробуваннях був присутній секретар РНБО Олександр Турчинов, який запевнив, що українські ракети здатні забезпечити оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, за потреби, навіть у портах їх базування, повідомляє у п’ятницю прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

За словами Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км. Також ракети цього класу - це потужна високоточна зброя, "здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі".

"Під час випробування було точно вражено морську ціль на відстані 100 км", - повідомив Турчинов.

Крім того Турчинов зазначив, що за допомогою крилатих ракет можуть бути знищені військові та інфраструктурні об'єкти, зокрема, "стратегічні мости та поромні переправи у випадку їх використання ворогом для агресії проти нашої держави".

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає, що українські ракети, вироблені на Державному підприємстві "Державне київське конструкторське бюро "Луч", кращі, ніж аналогічна російська зброя.