Турчинов: Українські ракети КБ "Луч" кращі, ніж аналогічна російська зброя

Дані ракети ефективно використовуються на фронті і мають попит за кордоном

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає, що українські ракети, вироблені на Державному підприємстві "Державне київське конструкторське бюро "Луч", кращі, ніж аналогічна російська зброя.

"Для нас принципово важливим є те, що ракети КБ "Луч" не тільки не поступаються, а за своїми бойовими можливостями кращі, ніж аналогічна зброя російського виробництва", - повідомив під час відвідування підприємства, інформує прес-служба РНБО.

За його словами, конструкторське бюро "Луч" стало провідним розробником в Україні широкого спектру сучасних ракетних комплексів.

"В Україні та далеко за її межами відомі потужні ефективні і надійні протитанкові ракетні комплекси "Скіф", "Стугна", "Корсар", "Сармат", "Бар'єр" та інші", - зазначив Турчинов.

Секретар РНБО розповів, що ці ракети ефективно використовуються на фронті, з високою точністю вражають броньовану техніку противника та "можуть пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту та протидії".

Окрім того, він наголосив, що ракети КБ "Луч" мають повагу і попит на зовнішніх ринках озброєнь. За словами Турчинова, багато ракетних комплексів було розроблено в найкоротші терміни після початку військової агресії РФ в 2014 році, зокрема на КБ "Луч".

"Тоді перед українським оборонпромом було поставлено завдання відновити ракетний щит нашої країни, що було в найкоротший термін виконано, насамперед зусиллями КБ "Луч", - наголосив Турчинов.

Секретар РНБО України також провів нараду за участю керівництва "Укроборонопрому" та ДККБ "Луч", де, зокрема, обговорювалися питання щодо нових розробок реактивних систем залпового вогню, протиповітряних ракетних комплексів та інші пріоритетні завдання, необхідні для надійного захисту країни.

Нагадаємо, на початку серпня військові вже отримали два модернізовані МіГ-29. Модернізація МіГ-29 включає капітальний ремонт з продовженням ресурсу, встановлення більш потужної радіолокаційної станції, а також системи супутникової навігації, інтегрованої в бортовий радіонавігаційний комплекс.

Винищувач здатен розвивати швидкість до 2450 км/год. У список озброєння входять 30 мм автоматична гармата, ракети типу "повітря-повітря", бомби і блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей.

Винищувач МіГ-29 разом з Су-27 є основними бойовими літаками Повітряних сил України.