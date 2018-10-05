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Україна висловила протест Греції через інцидент з членом "Новоросії" на церемонії 9 травня

Українська сторона чекає на пояснення від грецької влад
У грецьких Салоніках під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, для покладання квітів було запрошено представника "Новоросії".
Україна висловила протест Греції через інцидент з членом "Новоросії" на церемонії 9 травня Фото: mfa.gov.ua

"Під час церемонії покладання офіційними особами вінків біля монумента на російському секторі союзницького кладовища "Зейтенлік" службою протоколу периферії Центральної Македонії було запрошено представника "Новоросії" для покладання вінка. Особливе занепокоєння викликає те, що ця подія сталася під час відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала справжньою трагедією для українського народу, унаслідок якої загинуло близько 10 млн українців, і сьогодні, коли Україна знову потерпає від зовнішньої агресії", – йдеться у заяві консульства України в Салоніках.

"Сподіваємося, що в даному випадку мова йде про крайню некомпетентність працівників задіяних служб, а не про черговий крок підтримки з боку грецьких посадових осіб незаконної окупації Росією Криму та ведення гібридної війни на Донбасі", – заявили в консульстві.

Як відомо, російська організація "Ветерани Новоросії" об'єднує людей, які брали участь у війні проти Україні на Донбасі.

 

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10 05 2018 11:07
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