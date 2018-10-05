Україна висловила протест Греції через інцидент з членом "Новоросії" на церемонії 9 травня
"Під час церемонії покладання офіційними особами вінків біля монумента на російському секторі союзницького кладовища "Зейтенлік" службою протоколу периферії Центральної Македонії було запрошено представника "Новоросії" для покладання вінка. Особливе занепокоєння викликає те, що ця подія сталася під час відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала справжньою трагедією для українського народу, унаслідок якої загинуло близько 10 млн українців, і сьогодні, коли Україна знову потерпає від зовнішньої агресії", – йдеться у заяві консульства України в Салоніках.
"Сподіваємося, що в даному випадку мова йде про крайню некомпетентність працівників задіяних служб, а не про черговий крок підтримки з боку грецьких посадових осіб незаконної окупації Росією Криму та ведення гібридної війни на Донбасі", – заявили в консульстві.
Як відомо, російська організація "Ветерани Новоросії" об'єднує людей, які брали участь у війні проти Україні на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"