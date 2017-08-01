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Україна витратила 16 млн грн на виготовлення нагород у 2016 році

У тому числі випущено п'ять Зірок генерала армії
Витрати на виготовлення державних нагород в 2016 році склали понад 16 млн грн.
Україна витратила 16 млн грн на виготовлення нагород у 2016 році Фото: president.gov.ua

Всього в 2016 році було виготовлено п'ять Зірок генерала армії України, 2 450 орденів і нагрудних знаків до почесних звань, 3 000 ювілейних медалей "25 років незалежності України" і бланки дипломів до них, 64 669 ювілейних медалей "70 років Перемоги над нацизмом" і свідоцтв до них.

"Касові видатки на виготовлення державних нагород та атрибутів до них складають 16 010,196 тис грн", - йдеться у відповіді Держуправління справами на запит "Українських Новин".

Також в 2016 році було виготовлено 8 850 бланків нагородних документів і 10 950 футлярів до нагород.

Крім того, в 2016 році була здійснена реставрація (заміна колодок) 3500 медалей "Захиснику вітчизни".

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08 01 2017 17:23
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