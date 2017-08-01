CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВитрати на виготовлення державних нагород в 2016 році склали понад 16 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна витратила 16 млн грн на виготовлення нагород у 2016 році
У тому числі випущено п'ять Зірок генерала армії
Фото: president.gov.ua
Всього в 2016 році було виготовлено п'ять Зірок генерала армії України, 2 450 орденів і нагрудних знаків до почесних звань, 3 000 ювілейних медалей "25 років незалежності України" і бланки дипломів до них, 64 669 ювілейних медалей "70 років Перемоги над нацизмом" і свідоцтв до них.
"Касові видатки на виготовлення державних нагород та атрибутів до них складають 16 010,196 тис грн", - йдеться у відповіді Держуправління справами на запит "Українських Новин".
Також в 2016 році було виготовлено 8 850 бланків нагородних документів і 10 950 футлярів до нагород.
Крім того, в 2016 році була здійснена реставрація (заміна колодок) 3500 медалей "Захиснику вітчизни".
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