Україна витратила 16 млн грн на виготовлення нагород у 2016 році

Витрати на виготовлення державних нагород в 2016 році склали понад 16 млн грн.

Всього в 2016 році було виготовлено п'ять Зірок генерала армії України, 2 450 орденів і нагрудних знаків до почесних звань, 3 000 ювілейних медалей "25 років незалежності України" і бланки дипломів до них, 64 669 ювілейних медалей "70 років Перемоги над нацизмом" і свідоцтв до них.

"Касові видатки на виготовлення державних нагород та атрибутів до них складають 16 010,196 тис грн", - йдеться у відповіді Держуправління справами на запит "Українських Новин".

Також в 2016 році було виготовлено 8 850 бланків нагородних документів і 10 950 футлярів до нагород.

Крім того, в 2016 році була здійснена реставрація (заміна колодок) 3500 медалей "Захиснику вітчизни".