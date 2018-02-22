Україна заборонила ввозити ще дев'ять російських видань

Україна заборонила ввозити на свою територію дев’ять видань з Росії, адже вони мають антиукраїнський зміст.

Так, відомство заборонило вісім книг Валерія Синельникова з видавництва "Центрполиграф" у Москві та ще одну книгу "Веселая компания" із серії "Сто точек. Соедини и нарисуй" також з московського видавництва, - повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Зазначається, що у вихідних даних дитячої книги "Веселая компания" йдеться: "Отпечатано в России. Республика Крым", що є порушенням державного суверенітету України.

Така ж "помилка" міститься і в книгах психолога Синельникова. Він у кожному виданні просить читачів перераховувати йому гроші на адресу: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Симферополь.

На початку лютого 2018-го в Україні заборонили ще три російські пропагандистські книжки.

Нагадаємо, що 1 січня 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

Відповідно до закону, не може бути ввезена в Україну видавнича продукція, яка за змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади тощо.

Раніше, Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну видання "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки та настоянки", випущеного видавництвом АСТ (Росія).

