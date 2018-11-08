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Україна збільшила імпорт сирів на 30%

У грошовому вираженні постачання імпортних сирів за півроку в Україні зросло на 43,6% - до $32,68 млн
Україна імпортувала протягом січня-липня 6,64 тисячі тонн сиру. Це на 29,8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Україна збільшила імпорт сирів на 30% Фото: з відкритих джерел

У грошовому вираженні постачання зросло на 43,6% - до $32,68 млн, зазначають у Державній фіскальній службі.

Найбільше українці споживають тверді сири - 93,4% імпорту, м'які і солоні сири становлять 3,4% і 3,2% відповідно.

Додамо, за 2017 рік Україна експортувала в ЄС 11 млн літрів пива, а це 3% від усього обсягу ввезеного в Європейський Союз продукту.

 
 
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11 08 2018 17:05
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