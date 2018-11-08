БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїна імпортувала протягом січня-липня 6,64 тисячі тонн сиру. Це на 29,8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна збільшила імпорт сирів на 30%
У грошовому вираженні постачання імпортних сирів за півроку в Україні зросло на 43,6% - до $32,68 млн
Фото: з відкритих джерел
У грошовому вираженні постачання зросло на 43,6% - до $32,68 млн, зазначають у Державній фіскальній службі.
Найбільше українці споживають тверді сири - 93,4% імпорту, м'які і солоні сири становлять 3,4% і 3,2% відповідно.
Додамо, за 2017 рік Україна експортувала в ЄС 11 млн літрів пива, а це 3% від усього обсягу ввезеного в Європейський Союз продукту.
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