Україна збільшила імпорт сирів на 30% У грошовому вираженні постачання імпортних сирів за півроку в Україні зросло на 43,6% - до $32,68 млн

Україна імпортувала протягом січня-липня 6,64 тисячі тонн сиру. Це на 29,8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Фото: з відкритих джерел

У грошовому вираженні постачання зросло на 43,6% - до $32,68 млн, зазначають у Державній фіскальній службі. Найбільше українці споживають тверді сири - 93,4% імпорту, м'які і солоні сири становлять 3,4% і 3,2% відповідно. Додамо, за 2017 рік Україна експортувала в ЄС 11 млн літрів пива, а це 3% від усього обсягу ввезеного в Європейський Союз продукту.

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