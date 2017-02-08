Україна знову зможе експортувати птицю в ОАЕ Тимчасові обмеження вводилися через спалах пташиного грипу

Об'єднані Арабські Емірати зняли тимчасові обмеження щодо імпорту української домашньої та дикої птиці, а також продуктів із неї, які діяли для України у зв’язку з реєстрацією спалахів високопатогенного пташиного грипу.

Фото: mydbagprincipal.wordpress.com

"Обмеження, зокрема, зняті на імпорт м'яса птиці, добового молодняку та яєць", – повідомляє "Урядовий портал" з посиланням на Світову організацію торгівлі. Нагадаємо, на початку грудня Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) України отримала офіційне повідомлення про заборону експорту в ЄС українського м'яса птиці та продуктів з неї у зв'язку з реєстрацією високопатогенного пташиного грипу (H5) в Херсонській області. Зазначимо, через пташиний грип Україна обмежила ввезення птиці, продуктів та сировини з неї з Австрії та деяких регіонів Німеччини.

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