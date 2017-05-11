CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники Львівського загону виявили та вилучили у громадянина України 19,5 кілограмів необробленого бурштину на пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець намагався вивезти в Польщу майже 20 кг бурштину у подушці
Стосовно контрабандиста склали адміністративний протокол
Фото: ssu.gov.ua
"Під час проведення перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю у багажному відділенні, під декоративною обшивкою автомобіля, оглядова група виявила захований бурштин. Потім каміння працівники пункту пропуску знайшли також і в подушці, яка була в салоні автомобіля. Всього в схованках було знайдено 19,5 кілограмів "сонячного каменю", - повідомляє прес-служба ДПСУ у Facebook.
Стосовно контрабандиста склали адміністративний протокол, каміння вилучили. Вартість бурштину встановлюють експерти.
Нагадаємо, що у Львівській області на кордоні з Польщею прикордонники вилучили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля.
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05 11 2017 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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