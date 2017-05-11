Українець намагався вивезти в Польщу майже 20 кг бурштину у подушці

Прикордонники Львівського загону виявили та вилучили у громадянина України 19,5 кілограмів необробленого бурштину на пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею.

"Під час проведення перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю у багажному відділенні, під декоративною обшивкою автомобіля, оглядова група виявила захований бурштин. Потім каміння працівники пункту пропуску знайшли також і в подушці, яка була в салоні автомобіля. Всього в схованках було знайдено 19,5 кілограмів "сонячного каменю", - повідомляє прес-служба ДПСУ у Facebook.

Стосовно контрабандиста склали адміністративний протокол, каміння вилучили. Вартість бурштину встановлюють експерти.

Нагадаємо, що у Львівській області на кордоні з Польщею прикордонники вилучили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля.