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Українець Семенов здобув бронзу Кубку світу з біатлону

Переможцю індивідуальної гонки – росіянину Антону Шипуліну він поступився 56,8 сек
Українець Сергій Семенов виграв бронзову нагороду у гонці на 20 км на етапі Кубка світу з біатлону.
Українець Семенов здобув бронзу Кубку світу з біатлону Сергій Семенов. Фото: dt.ua

На дистанції 20 км Семенов лідирував після трьох вогневих рубежів, але втратив шанси на золото через промах на останній стрільбі, де він схибив заключним пострілом. Про це повідомляє Еspreso.tv.

У підсумку з 1 штрафною хвилиною українець фінішував третім. Переможцю індивідуальної гонки – росіянину Антону Шипуліну він поступився 56,8 сек. Срібло отримав лідер загального заліку змагань – француз Мартен Фуркад.

Кубок світу. 6-й етап. Антхольц (Італія).

Чоловіки. Індивідуальна гонка на 20 км

1. Антон Шипулін (Росія) – 50.38,1 (1 штрафна хвилина).

2. Мартен Фуркад (Франція) – відставання 41,0 (2).

3. Сергій Семенов (Україна) – 56,8 (1).

 

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20 01 2017 17:42
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