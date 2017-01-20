Українець Семенов здобув бронзу Кубку світу з біатлону

Українець Сергій Семенов виграв бронзову нагороду у гонці на 20 км на етапі Кубка світу з біатлону.

На дистанції 20 км Семенов лідирував після трьох вогневих рубежів, але втратив шанси на золото через промах на останній стрільбі, де він схибив заключним пострілом. Про це повідомляє Еspreso.tv.

У підсумку з 1 штрафною хвилиною українець фінішував третім. Переможцю індивідуальної гонки – росіянину Антону Шипуліну він поступився 56,8 сек. Срібло отримав лідер загального заліку змагань – француз Мартен Фуркад.