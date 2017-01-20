СПОРТ НОВИНИУкраїнець Сергій Семенов виграв бронзову нагороду у гонці на 20 км на етапі Кубка світу з біатлону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Семенов здобув бронзу Кубку світу з біатлону
Переможцю індивідуальної гонки – росіянину Антону Шипуліну він поступився 56,8 сек
Сергій Семенов. Фото: dt.ua
На дистанції 20 км Семенов лідирував після трьох вогневих рубежів, але втратив шанси на золото через промах на останній стрільбі, де він схибив заключним пострілом. Про це повідомляє Еspreso.tv.
У підсумку з 1 штрафною хвилиною українець фінішував третім. Переможцю індивідуальної гонки – росіянину Антону Шипуліну він поступився 56,8 сек. Срібло отримав лідер загального заліку змагань – француз Мартен Фуркад.
Кубок світу. 6-й етап. Антхольц (Італія).
Чоловіки. Індивідуальна гонка на 20 км
1. Антон Шипулін (Росія) – 50.38,1 (1 штрафна хвилина).
2. Мартен Фуркад (Франція) – відставання 41,0 (2).
3. Сергій Семенов (Україна) – 56,8 (1).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 01 2017 17:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На гонці Формули-3 сталася страшна аварія, - ВІДЕО
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф
No articles
влажность:
давление:
ветер: