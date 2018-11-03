Україні слід подвоїти роботу у найважливіших сферах, - Могеріні
Про це напередодні візиту до Кєва в інтерв’ю УНІАН розповіла верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.
Відповідаючи на запитання журналістки щодо оцінки стану реформ в Україні та виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, Могеріні наголосила, що Україні необхідно прийняти деякі важливі закони в рамках Угоди.
"Роботу необхідно подвоїти в найважливіших сферах - боротьба з корупцією є однією з них, і тут ми очікуємо прийняття законопроекту про створення незалежного та ефективного Вищого антикорупційного суду, в результаті чого він повністю буде відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії", - наголосила верховна представниця ЄС.
"Ще один важливий крок - переконатися, що декларації активів високопоставлених офіційних осіб і громадських діячів дійсно аналізуються", - додала вона.
ЄС також очікує реформи системи електронних декларацій, щоб вона дозволила громадянському суспільству і громадським організаціям виконувати свою роботу.
"Це - те, що потрібно і чого очікує народ України, і ми далі будемо залишатися на його боці, підтримуючи реалізацію реформ в Україні", - зазначила Могеріні.
Нагадаємо, що в 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань.
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