СПОРТ НОВИНИНа турнірі WTA в австралійському Брісбені українка Еліна Світоліна виграла в олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг з Пуерто-Ріко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Світоліна обіграла олімпійську чемпіонку-2016 з тенісу
Українка святкувала перемогу з рахунком 6:3, 6:3
Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.
Українка святкувала перемогу з рахунком 6:3, 6:3. Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.
Додамо, що за останні півроку Світоліна записала на свій рахунок низку гучних перемог над найкращими тенісистками планети.
У серпні Світоліна вийшла у чвертьфінал жіночого тенісного турніру на ОІ в Ріо, здолавши першу ракетку світу американку Серену Вільямс.
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02 01 2017 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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