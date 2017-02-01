Українка Світоліна обіграла олімпійську чемпіонку-2016 з тенісу Українка святкувала перемогу з рахунком 6:3, 6:3

На турнірі WTA в австралійському Брісбені українка Еліна Світоліна виграла в олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг з Пуерто-Ріко.

Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Українка святкувала перемогу з рахунком 6:3, 6:3. Про це повідомляється на офіційному сайті турніру. Додамо, що за останні півроку Світоліна записала на свій рахунок низку гучних перемог над найкращими тенісистками планети. У серпні Світоліна вийшла у чвертьфінал жіночого тенісного турніру на ОІ в Ріо, здолавши першу ракетку світу американку Серену Вільямс.

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