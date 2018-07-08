Академія сухопутних військ відмовила жінці у вступі на курси офіцерів

24-річна мешканка Львова Поліна Кравченко поскаржилася на своїй сторінці у Facebook на те, що їй відмовили у вступі на програму навчання офіцерів Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного у Львові через її стать.

У своєму пості дівчина написала, що вона хотіла отримати офіцерське звання, щоби стати командиркою взводу артилерії, і для цього намагалася вступити до вишу на програму "Здобути офіцерське звання за один рік" (зараз сайт академії не працює – "Заборона"), але в день здачі документів її повідомили, що жінок не набирають, інформує "Заборона".

"Знову нас обмежують, і закон про гендерну рівність не до кінця гендерний, – пише вона. – Приїхала щоб стати командиром взводу артилерійських підрозділів – кажуть неможливо. Тільки я чомусь почала службу з "неможливого" навідника гармати МТ-12".

Поліна Кравченко служить за контрактом в одній із мотопіхотних бригад, що виконує завдання в зоні військових дій на донецькому напрямку (бригаду дівчина просить на вказувати, але в "Заборони" ці дані є).

У коментарі "Забороні" Кравченко розказала, що цього року вона вперше подалась на програму навчання офіцерського складу.

"27 липня мені позвонили знайомі та сказали, що відбір розпочато, – говорить Поліна. – Я зайшла на сайт [вишу] і переконалась, а також подивилася вимоги до кандидатів. Там йдеться про те, що конкурсанти мають бути до 40 років, мати вищу освіту й так далі, але немає нічого про те, що жінкам подаватися не можна. Я знала, що до цього можуть виникнути питання, тому спершу передзвонила до приймальні та уточнила це питання. Мені сказали: "Це не проблема. Збирайте потрібні документи та приїжджайте".

Але коли військова приїхала до вишу, їй відмовили.

"Ми намагались апелювати до закону про гендерну рівність, але це не допомогло, – розповідає вона. – Сказали, лише якщо міністр оборони особисто дозволить, тоді нас допустять до конкурсу на цю програму".

В Україні досі діє заборона для жінок-військових. Але ці норми поступово змінюються. У грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №6109, який урівнює жінок та чоловіків під час проходження військової служби в Збройних силах та інших військових формуваннях. Також закон скасовує обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок у добовий наряд, відправлення у відрядження і звільнення від проходження зборів.

Влітку минулого року було розширено список військово-облікових спеціальностей. Зараз жінки офіційно можуть бути танкістами, снайперами та стрілками. Раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв’язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів. Але досі вони не можуть займати посади, пов’язані з використанням вибухівки, отруйних речовин чи водолазними роботами. Також жінки сьогодні не можуть навчатись у військових ліцеях.

За даними Генштабу, які наводить ВВС Україна, у Збройних силах на різних посадах проходять службу понад 25 тисяч жінок. Із них понад 3 тисячі – офіцери. Досі в Україні немає жодної жінки-генерала та лише 70 жінок обіймають посади полковників.

Група депутатів, у яку входять Ірина Суслова ("Самопоміч"), Світлана Заліщук (Блок Петра Порошенко), Тетяна Ричкова (БПП), Ганна Гопко ("Самопоміч") та інші, працює над законом, який має повністю ліквідувати дискримінацію жінок у Міністерстві оборони та ВСУ. Також гендерну рівність в українській армії просувають громадські активісти.

Наприклад, наприкінці 2017-го був презентований фільм "Невидимий батальйон" про роль жінок в армії. Авторка та продюсерка цього проекту – військова волонтерка Марія Берлінська, яка з 2015 року публічно виступає за зняття обмежень для жінок. За її словами, які наводить ВВС Україна, в армії була ситуація, коли жінок, які були артилеристками, оформлювали кухарками чи діловодами через існування офіційних обмежень.

"Цей експеримент (курс "Здобути офіцерське звання за один рік") був запроваджений академією вперше. Наразі він передбачає підготовку командирів для артилеристських та механізованих підрозділів. Якщо він буде вдалим, ми плануємо розширювати спектр спеціальностей, на яких зможуть навчатись жінки. Але зараз, враховуючи специфіку керуванням механізованими бригадами, дівчатам було відмовлено. Справа тут не в гендерній рівності. Зараз потреби у призначенні жінок на ці посади немає, для них будуть інші спеціальності", – розповів Забороні тимчасовий виконуючий обов’язків начальника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з морального та психологічного забезпечення Антон Миронович.

Додамо, вперше за роки незалежності на параді до Дня Незалежності братимуть участь жінки-військовослужбовці.