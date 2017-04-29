Українська чоловіча збірна лучників виборола "золото" на Кубку Європи

Збірна України в складі Георгія Іваницького, Віктора Рубана і Олексія Гунбіна отримала золоту медаль Кубка Європи зі стрільби з класичного лука.

У фіналі українська команда виявилася точніше росіян – 5:4, повідомляє Сhampion.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України у складі Вікторії Дьякової, Олени Борисенко і Тетяни Познякової виграла золото Кубка Європи зі стрільби з блочного лука, перестрілявши у фіналі Італію – 214:207.

Нагадаємо, українські стрілки вибороли одну золоту та дві срібні медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї у Мариборі (Словенія).