Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Україна завоювала три медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї

Титул континентальної чемпіонки серед жінок у вправі ГП-11А отримала Галина Авраменко
Українські стрілки вибороли одну золоту та дві срібні медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї у Мариборі (Словенія).
Україна завоювала три медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї Фото: facebook.com/olympicua

Про це повідомляє НОК України.

Титул континентальної чемпіонки серед жінок у вправі ГП-11А отримала Галина Авраменко. Разом з подругами по команді Людмилою Василюк та Вікторією Рибаловою у командних змаганнях Галина посіла другу сходинку п'єдесталу.

Чоловіча збірна України у складі Павло Коростильов, Віктор Банкін та Олег Омельчук здобула срібні нагороди в командних змаганнях (10 м пневматичний пістолет).

Нагадаємо, українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.

Українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2017 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Секрет Еліни Світоліної: як 22-річна українка підкорює тенісний олімп

Секрет Еліни Світоліної: як 22-річна українка підкорює тенісний олімп

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.