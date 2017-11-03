Україна завоювала три медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї Титул континентальної чемпіонки серед жінок у вправі ГП-11А отримала Галина Авраменко

Українські стрілки вибороли одну золоту та дві срібні медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї у Мариборі (Словенія).

Фото: facebook.com/olympicua

Про це повідомляє НОК України. Титул континентальної чемпіонки серед жінок у вправі ГП-11А отримала Галина Авраменко. Разом з подругами по команді Людмилою Василюк та Вікторією Рибаловою у командних змаганнях Галина посіла другу сходинку п'єдесталу. Чоловіча збірна України у складі Павло Коростильов, Віктор Банкін та Олег Омельчук здобула срібні нагороди в командних змаганнях (10 м пневматичний пістолет). Нагадаємо, українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі. Українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

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