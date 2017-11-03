СПОРТ НОВИНИУкраїнські стрілки вибороли одну золоту та дві срібні медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї у Мариборі (Словенія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна завоювала три медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї
Титул континентальної чемпіонки серед жінок у вправі ГП-11А отримала Галина Авраменко
Фото: facebook.com/olympicua
Про це повідомляє НОК України.
Титул континентальної чемпіонки серед жінок у вправі ГП-11А отримала Галина Авраменко. Разом з подругами по команді Людмилою Василюк та Вікторією Рибаловою у командних змаганнях Галина посіла другу сходинку п'єдесталу.
Чоловіча збірна України у складі Павло Коростильов, Віктор Банкін та Олег Омельчук здобула срібні нагороди в командних змаганнях (10 м пневматичний пістолет).
Нагадаємо, українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.
Українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.
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11 03 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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