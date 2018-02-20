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Українська філія "Сбербанку" планує купити два готелі в Одесі

За інформацією прес-служби, операцію схвалено також Національним банком України і Європейським центральним банком
Два готельні комплекси "Чорне море" в центрі Одеси, що входили до бізнес-імперії одеського нардепа-олігарха Леоніда Клімова, зможуть найближчим часом придбати власники ПАТ "Сбербанк", серед яких фігурує прізвище бізнесмена Сергія Тігіпка.
Українська філія "Сбербанку" планує купити два готелі в Одесі Фото: uainfo.org

Про рішення Антимонопольного комітету України дозволити "Сбербанку" придбання цих готельних комплексів повідомляє прес-служба відомства.

"Надано дозвіл ПАТ "Сбербанк" (м.Київ) на набуття у власність активів у вигляді двох цілісних майнових комплексів, що належать одеському ПАТ "Туристично-виробнича фірма "Чорне море" і розташованих за адресами: вул. Рішельєвська, 59 та вул. Пантелеймонівська, 25", - зазначено в рішенні АМКУ.

Операцію схвалено також Національним банком України і Європейським центральним банком, йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що торік російський "Сбербанк" продав своє дочірнє підприємство в Україні VS Банк групі ТАС, очолюваній бізнесменом Тігіпком.

Повернути раніше взяті кредитні кошти фінансові структури Клімова своєчасно не змогли, і в лютому 2016 року суд ухвалив рішення про примусове стягнення суми кредиту, а також відсотки пені і штрафи - в цілому 1 мільярд 115 мільйонів гривень.

Нагадаємо, виконуючою обов'язки голови правління дочірнього банку "Сбербанк Росії" в Україні з 1 лютого 2018 року призначили Ірину Князєву.

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20 02 2018 16:19
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