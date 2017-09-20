Українська логістика знизила свою ефективність

Індекс ефективності логістики LPI (Logistics Performance Index) ставить Україну на 80-е місце з 160 країн. Українська логістика на даний момент є однією з найдорожчих за світовими стандартами.

Індекс ефективності логістики LPI від Світового банку за підсумками 2016 року ставить Україну на 80-е місце з 160 країн, знизивши її позицію в порівнянні з 61-ї в 2014 році. На думку експертів, низька ефективність української логістики пов'язана з необгрунтовано високим рівнем портових тарифів і зборів, - повідомляється в аналітичному огляді, підготовленому експертною організацією VoxUkraine, інформують Коментарі.

Польща займає 33-е місце в рейтингу. А ось Росія за підсумками 2016 року перебуває на 99-му місці з оцінкою в 2,57 бала, тобто значно відстає від України в цьому плані.

Рейтинг розраховується кожні два роки і охоплює 160 держав. На основі опитувань міжнародних і національних логістичних компаній країни оцінюються за п'ятибальною шкалою за основними характеристиками логістичної системи: митне оформлення, якість логістичної інфраструктури, простота і ціни організації поставок, компетентність і якість надання послуг, можливість відстеження і контролю вантажів і частота поставок.

У десятці лідерів рейтингу знаходяться переважно країни Європи. Перше місце з 2007 року впевнено утримує Німеччина. Серед інших країн десятки - Люксембург, Швеція, Нідерланди і Сінгапур. У 2016 році в неї потрапили також Гонконг і Австрія.

У десятці найгірших країн для ведення логістики - Сирія з показником індексу в 1,6 бала, Гаїті (1,72), Сомалі (1,75) і Мавританія (1,87).