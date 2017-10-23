СПОРТ НОВИНИУ неділю, 22 жовтня, українська шахістка Анна Музичук, яка є чинною чемпіонкою світу зі швидких шахів і чинною чемпіонкою світу з бліцу, виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська шахістка Анна Музичук виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів
Анна Музичук (праворуч) виграла всі свої партії
Анна Музичук (праворуч) виграла всі свої партії Фото: Sport.ua
Українка набрала 9 балів, не програвши жодної з 11 партій, передає Sport.ua.
Друге місце, набравши 8,5 балів, зайняла колишня українка Катерина Лагно, яка сьогодні виступає за РФ.
Раніше повідомлялося, що Музичук здобула перемогу в третій партії фіналу чемпіонату світу з класичних шахів, який проходив в Ірані.
Перед цим українка поступилася у другій партії фінального матчу чемпіонату світу з класичних шахів китаянці Тань Чжуньи.
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