СПОРТ НОВИНИУ Тегерані 3 березня завершився фінальний матч чемпіонату світу з шахів серед жінок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Музичук програла у фіналі чемпіонату світу з шахів
У фіналі на тай-брейку вона поступилася китаянці Тань Чжун'і
Фото: tehran2017.fide.com
Першу з двох партій швидких шахів вона звела внічию з українкою Ганною Музичук, але другу виграла.
Попередньою чемпіонкою світу з класичних шахів була китаянка Хоу Іфань, але вона не приїхала захищати свій титул в знак протесту проти проведення чемпіонату в Тегерані, де жінкам потрібно покривати голову хусткою.
Нагадаємо, що українка Ганна Музичук здобула перемогу над китаянкою Тань Чжуньї у третій партії фіналу чемпіонату світу з класичних шахів, який проходить в Ірані.
Раніше, Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у півфіналі чемпіонату світу з шахів.
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03 03 2017 14:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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