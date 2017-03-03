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Українка Музичук програла у фіналі чемпіонату світу з шахів

У фіналі на тай-брейку вона поступилася китаянці Тань Чжун'і
У Тегерані 3 березня завершився фінальний матч чемпіонату світу з шахів серед жінок.
Українка Музичук програла у фіналі чемпіонату світу з шахів Фото: tehran2017.fide.com

Першу з двох партій швидких шахів вона звела внічию з українкою Ганною Музичук, але другу виграла.

Попередньою чемпіонкою світу з класичних шахів була китаянка Хоу Іфань, але вона не приїхала захищати свій титул в знак протесту проти проведення чемпіонату в Тегерані, де жінкам потрібно покривати голову хусткою.

Нагадаємо, що українка Ганна Музичук здобула перемогу над китаянкою Тань Чжуньї у третій партії фіналу чемпіонату світу з класичних шахів, який проходить в Ірані.

Раніше, Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у півфіналі чемпіонату світу з шахів.

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03 03 2017 14:27
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