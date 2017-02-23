Українка перемогла росіянку у півфіналі чемпіонату світу

Музичук грала чорними і здобула перемогу на 64-му ходу

Українка Анна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у півфіналі чемпіонату світу з шахів.

Українка Анна Музичук обіграла російську шахістку Алєксандру Костенюк у першій партії півфіналу на чемпіонаті світу, що триває в Тегерані, - повідомляє Champion.

Зазначається, що Музичук грала чорними і здобула перемогу на 64-му ходу.

Анна Музичук - єдина українська шахістка, яка продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з класичних шахів.

Нагадаємо, у Тегерані в другій партії матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з шахів, в одній з пар українка Ганна Музичук обіграла Антоанетту Стефанову з Болгарії.