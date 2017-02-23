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Українка перемогла росіянку у півфіналі чемпіонату світу

Музичук грала чорними і здобула перемогу на 64-му ходу
Українка Анна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у півфіналі чемпіонату світу з шахів.
Українка перемогла росіянку у півфіналі чемпіонату світу Фото:24tv.ua

Українка Анна Музичук обіграла російську шахістку Алєксандру Костенюк у першій партії півфіналу на чемпіонаті світу, що триває в Тегерані, - повідомляє Champion.

Зазначається, що Музичук грала чорними і здобула перемогу на 64-му ходу.

Анна Музичук - єдина українська шахістка, яка продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з класичних шахів.

Нагадаємо, у Тегерані в другій партії матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з шахів, в одній з пар українка Ганна Музичук обіграла Антоанетту Стефанову з Болгарії.

 
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23 02 2017 19:57
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