Українська спортсменка за 25 секунд нокаутувала росіянку, -ВІДЕО Це п'ята перемога Олени на професійному рингу в ММА

Українська дівчина-боєць Олена Колесник здобула феєричну перемогу технічним нокаутом на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА) Prime Selection - 2017. На арені в Нальчику 26-річна одеситка за 25 секунд розібралася з 33-річною чемпіонкою Росії з панкратіону Тетяною Портновой.

Фото: instagram.com/helena_kolesnyk/

Українка після декількох секунд розвідки пішла в атаку, приголомшивши суперницю серією точних ударів в голову і корпус. Росіянка не була готова до такого натиску і через півхвилини судді довелося зупинити бій за явною перевагою нашої спортсменки, повідомляє "Обозреватель". Це п'ята перемога Олени на професійному рингу в ММА. Як повідомляв iPress.ua , українська важкоатлетка Ірина Деха (75 кг) здобула малу золоту медаль на чемпіонаті Європи.

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