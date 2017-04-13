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Українська сторона пропонує новий механізм обміну полоненими з Донбасу

Особи, які знаходяться на підконтрольній українській владі території і не бажають переїжджати в ОРДЛО за обміном на українських заручників на окупованих територіях, зможуть офіційно поінформувати про свою відмову
Українська сторона, за підсумками зустрічі у Мінську гуманітарної групи 12 квітня, провела нараду щодо врегулювання питання обміну заручниками з окупованого Донбасу.
Українська сторона пропонує новий механізм обміну полоненими з Донбасу Фото: EPA / UPG

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook.

Вона повідомила, що українська сторона запроваджує механізм, за яким особи, які знаходяться на підконтрольній українській владі території і не бажають переїжджати в ОРДЛО за обміном на українських заручників на окупованих територіях, зможуть офіційно поінформувати про свою відмову.

"Роботи в нас багато, бо мова йде про кілька сотень людей, і ми зацікавлені все зробити якнайшвидше, аби розблокувати процес звільнення. Етап збору цих підписів будуть координувати представники ОБСЄ і СБУ. Дуже вірю, що наші зусилля сприятимуть звільненню заручників", - написала Геращенко.

Нагадаємо, кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126-ти за рахунок цивільних осіб.

 

 

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13 04 2017 21:59
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