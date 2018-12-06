Українські банки винні іноземним кредиторам понад шість мільярдів доларів
Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на прес-конференції, присвяченій звіту за фінстабільністю.
"Банки все більше залучають кошти на внутрішньому ринку і повертають зовнішні запозичення. На сьогодні зовнішній борг банківського сектора наблизився до позначки в $6 млрд", – цитує Ваврищука Finclub.
За словами директора департаменту фінстабільності, половина від цієї суми – кредити міжнародних фінансових організацій українським держбанкам, ще 14% – міжбанківські кредити банкам з російським державним капіталом.
Одні з найбільших виплат мають бути в найближчі два роки.
"У наступному році заплановані чималі погашення частини єврооблігацій Укрексімбанку та Ощадбанку. На нашу думку, графік погашення буде виконаний повністю", – заявив Ваврищук.
Найбільші виплати за зовнішнім боргом припадають на 2019 рік. Тоді банки сумарно повинні будуть повернути $1,5 млрд.
Нагадаємо, Національний банк спростив процес обміну валюти в Україні.
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