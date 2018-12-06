Українські банки винні іноземним кредиторам понад шість мільярдів доларів

НБУ заявляє про відсутність проблем з погашенням "Укрексімбанком" і "Ощадбанком" частини євробондів у 2019 році

Зовнішній борг українських банків скорочується на третину вже три роки поспіль і на кінець 2017 року становив понад шість мільярдів доларів.

Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на прес-конференції, присвяченій звіту за фінстабільністю.

"Банки все більше залучають кошти на внутрішньому ринку і повертають зовнішні запозичення. На сьогодні зовнішній борг банківського сектора наблизився до позначки в $6 млрд", – цитує Ваврищука Finclub.

За словами директора департаменту фінстабільності, половина від цієї суми – кредити міжнародних фінансових організацій українським держбанкам, ще 14% – міжбанківські кредити банкам з російським державним капіталом.

Одні з найбільших виплат мають бути в найближчі два роки.

"У наступному році заплановані чималі погашення частини єврооблігацій Укрексімбанку та Ощадбанку. На нашу думку, графік погашення буде виконаний повністю", – заявив Ваврищук.

Найбільші виплати за зовнішнім боргом припадають на 2019 рік. Тоді банки сумарно повинні будуть повернути $1,5 млрд.

Нагадаємо, Національний банк спростив процес обміну валюти в Україні.