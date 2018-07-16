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Українські футболісти перемогли у міжнародному турнірі для людей з інвалідністю

Вони не програли жодного матчу
Футбольна команда Стрижавського дитячого будинку-інтернату, що на Вінничинні, здобула перше місце у Міжнародній футбольній лізі для людей з інвалідністю Seni Cup 2018.
Українські футболісти перемогли у міжнародному турнірі для людей з інвалідністю Фото: vin.gov.ua

Фінал ліги проходив у Торуні, в Польщі, повідомляє Вінницька ОДА.


Фото: vin.gov.ua

У фінальних змаганнях міжнародного рівня взяли участь команди з 12 європейських країн.

За словами директора Стрижавського дитячого будинку-інтернату Василя Ліцького, спортсмени не програли жодного матчу на шляху до фіналу та посіли перше місце.

Раніше команда здобула перемогу у Всеукраїнському турнірі з футболу СОУ (Спеціальної Олімпіади України), що відбувся у Луцьку.

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16 07 2018 12:27
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