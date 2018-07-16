НОВИНИФутбольна команда Стрижавського дитячого будинку-інтернату, що на Вінничинні, здобула перше місце у Міжнародній футбольній лізі для людей з інвалідністю Seni Cup 2018.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські футболісти перемогли у міжнародному турнірі для людей з інвалідністю
Вони не програли жодного матчу
Фото: vin.gov.ua
Фінал ліги проходив у Торуні, в Польщі, повідомляє Вінницька ОДА.
Фото: vin.gov.ua
У фінальних змаганнях міжнародного рівня взяли участь команди з 12 європейських країн.
За словами директора Стрижавського дитячого будинку-інтернату Василя Ліцького, спортсмени не програли жодного матчу на шляху до фіналу та посіли перше місце.
Раніше команда здобула перемогу у Всеукраїнському турнірі з футболу СОУ (Спеціальної Олімпіади України), що відбувся у Луцьку.
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16 07 2018 12:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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