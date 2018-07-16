Українські футболісти перемогли у міжнародному турнірі для людей з інвалідністю Вони не програли жодного матчу

Футбольна команда Стрижавського дитячого будинку-інтернату, що на Вінничинні, здобула перше місце у Міжнародній футбольній лізі для людей з інвалідністю Seni Cup 2018.

Фото: vin.gov.ua

Фінал ліги проходив у Торуні, в Польщі, повідомляє Вінницька ОДА.

Фото: vin.gov.ua У фінальних змаганнях міжнародного рівня взяли участь команди з 12 європейських країн. За словами директора Стрижавського дитячого будинку-інтернату Василя Ліцького, спортсмени не програли жодного матчу на шляху до фіналу та посіли перше місце. Раніше команда здобула перемогу у Всеукраїнському турнірі з футболу СОУ (Спеціальної Олімпіади України), що відбувся у Луцьку.

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