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Українські хористки перемогли на конкурсі в Берліні

У конкурсі взяли участь 30 колективів із 15 країн світу
Камерний дівочий хор з Києва став переможцем відразу в трьох номінаціях на престижному конкурсі "Гран-прі націй Берлін-2017".
Українські хористки перемогли на конкурсі в Берліні Українські хористки. Фото: соцмережі

Хор Київської середньої спеціалізованої музичної школи ім. Лисенка визнали найкращим у категоріях Youth Choirs (найкращий молодіжний хор), Musica Sacra (духовна музика) і Folklore (етнічна музика), повідомляє "Укрінформ".

Усього в конкурсі, який проходив 1-5 лютого у Берліні, взяли участь 30 колективів із 15 країн світу, зокрема Китаю, Фінляндії, Норвегії, Бразилії, Аргентини, Федеративної Республіки Німеччини, Росії та інших.

Відзначимо, у цьому хорі співають дівчатка віком від 9 до 17 років. У середині січня цього року посів перше місце на XII Міжнародному фестивалі духовної музики Sudraba zvani/Silver Bells у Даугавпілсі (Латвія).

Нагадаємо, що українка Оксана Линів була призначена головним диригентом опери та філармонійного оркестру міста Грац в Австрії.

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10 02 2017 20:56
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