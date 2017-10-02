Українські хористки перемогли на конкурсі в Берліні
Хор Київської середньої спеціалізованої музичної школи ім. Лисенка визнали найкращим у категоріях Youth Choirs (найкращий молодіжний хор), Musica Sacra (духовна музика) і Folklore (етнічна музика), повідомляє "Укрінформ".
Усього в конкурсі, який проходив 1-5 лютого у Берліні, взяли участь 30 колективів із 15 країн світу, зокрема Китаю, Фінляндії, Норвегії, Бразилії, Аргентини, Федеративної Республіки Німеччини, Росії та інших.
Відзначимо, у цьому хорі співають дівчатка віком від 9 до 17 років. У середині січня цього року посів перше місце на XII Міжнародному фестивалі духовної музики Sudraba zvani/Silver Bells у Даугавпілсі (Латвія).
Нагадаємо, що українка Оксана Линів була призначена головним диригентом опери та філармонійного оркестру міста Грац в Австрії.
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