НОВИНИУкраїнські облігації, номіновані в доларах США, подешевшали 6 червня після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс до парламенту подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські євробонди впали у світлі новин про звільнення Данилюка
Вартість держоблігацій з терміном погашення в 2026 році і 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента
Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua
Вартість держоблігацій з терміном погашення в 2026 році і 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента, а більш короткі бонди втратили в ціні близько 0,2 цента, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.
Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 06 2018 17:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто