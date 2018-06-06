Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Українські євробонди впали у світлі новин про звільнення Данилюка

Вартість держоблігацій з терміном погашення в 2026 році і 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента
Українські облігації, номіновані в доларах США, подешевшали 6 червня після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс до парламенту подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.
Українські євробонди впали у світлі новин про звільнення Данилюка Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Вартість держоблігацій з терміном погашення в 2026 році і 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента, а більш короткі бонди втратили в ціні близько 0,2 цента, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2018 17:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.