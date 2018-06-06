Українські євробонди впали у світлі новин про звільнення Данилюка

Вартість держоблігацій з терміном погашення в 2026 році і 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента

Українські облігації, номіновані в доларах США, подешевшали 6 червня після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс до парламенту подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Вартість держоблігацій з терміном погашення в 2026 році і 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента, а більш короткі бонди втратили в ціні близько 0,2 цента, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.