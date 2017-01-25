Українські школярі отримали 160 патентів на власні винаходи

Українським школярам видано 160 патентів на винаходи в різних галузях науки і техніки.

"Молоді українські дослідники вже отримали понад 160 патентів на винаходи в галузі комп'ютерних, технічних та природничих наук, а також фізики та астрономії", - розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на Світовому освітньому форумі в Лондоні, пише "РБК-Україна".

Молодими вченими займається Мала Академія Наук України. Зараз там навчається близько 250 тис. дітей з усіх куточків країни. Міністр зазначила, що це унікальний майданчик для відкриття наукових талантів України.

Нагадаємо, у травні минулого року учні старших класів двох українських ліцеїв отримали три премії за підсумками міжнародного конкурсу наукових досягнень Intel ISEF та Програми Society for Science & the Public.