Українські школярі отримали 160 патентів на власні винаходи
"Молоді українські дослідники вже отримали понад 160 патентів на винаходи в галузі комп'ютерних, технічних та природничих наук, а також фізики та астрономії", - розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на Світовому освітньому форумі в Лондоні, пише "РБК-Україна".
Молодими вченими займається Мала Академія Наук України. Зараз там навчається близько 250 тис. дітей з усіх куточків країни. Міністр зазначила, що це унікальний майданчик для відкриття наукових талантів України.
Нагадаємо, у травні минулого року учні старших класів двох українських ліцеїв отримали три премії за підсумками міжнародного конкурсу наукових досягнень Intel ISEF та Програми Society for Science & the Public.
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