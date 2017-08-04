Українські військові перемогли в змаганнях IT-експертів НАТО, – ВІДЕО

Українська команда була наймолодшою із 30 команд-учасниць і єдиною, до складу якої увійшла дівчина

Шестеро представників військового з’єднання C4ISR Ukraine центру Збройних сил України перемогли в змаганнях ІТ-експертів НАТО "Enterprise Architecture Hackathon-2017".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Україна вперше брала участь у цих змаганнях.

Українська команда була єдиною, що представляла країну-партнера НАТО, єдиною, до складу якої увійшла дівчина.

Від України були представлені 2 команди, зазначив один з переможців змагання, старший лейтенант Сергій Гальчинський.

"Ми були нагороджені сертифікатами та дипломами для кожної з команд і отримали відзнаки від Allied Command Transformation: їх отримав кожен учасник команд-переможців. Від України і нашого центру були представлені 2 команди, які брали участь в Coding і Join Challenge. Для нас це було просто феноменально. У цих двох категоріях ми отримали перші місця", – розказав він.

Зазначимо, що українська команда була наймолодшою із 30 команд-учасниць.

Головним завданням хакатону є об'єднання зусиль ентузіастів і інноваторів для вирішення практичних завдань які стоять перед людством в галузі дослідження космосу і Землі.

Раніше український проект марсохода Mars Hopper потрапив до топ-3 конкурсу NASA.

Нагадаємо, команда dcua з КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2016 році визнана кращою з 12 тис. команд "білих" хакерів з усього світу за результатами рейтингу CTFtime.