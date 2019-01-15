Українські виші необґрунтовано завищують ціни за навчання, - Держаудитслужба

Заклади вищої освіти (ЗВО) в Україні необґрунтовано завищують ціни за навчання, наслідком чого є недоступність вищої освіти для всіх охочих.

"Вартість вищої освіти в Україні постійно зростає, щороку збільшуючись приблизно на 10%, але більше всього шокує розбіг цін, коли в ЗВО різних міст з одним ступенем акредитації вартість навчання відрізняється в два-три рази", - йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

Проведеним заходом державного фінансового контролю в одному із ЗВО установлено, що відповідно до колективного договору він щомісячно проводить перерахування на рахунок первинної профспілкової організації на культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу та надання співробітникам матеріальної і фінансової допомоги у розмірі 2% від надходжень за надання платних послуг, що при складанні калькуляції вартості навчання вже враховано.

До того ж проведеними ревізіями встановлено факти надання пільг з платного навчання у вигляді зменшення встановленого розміру вартості (без внесення відповідних змін до укладених договорів) або надання такої послуги взагалі на безоплатній основі, що призводить до недоотримання власних надходжень державними вишами.

Своєю чергою окремі ЗВО, намагаючись залучити до себе абітурієнтів, занижують вартість навчання, зменшуючи розрахунки витрат на оплату комунальних послуг, що також призводить до втрати власних надходжень.

"Питання формування вартості навчання для чергового набору студентів постає перед вишами щорічно. Вартість має відповідати ринковому попиту й пропозиції, забезпечивши ліцензійний набір студентів та гарантувати окупність витрат з цієї освітньої послуги. Не завжди ці два критерії вдається задовольнити з кожною зі спеціальностей, яких у ЗВО декілька. Як правило, одні спеціальності популярніші і на них високий конкурс – це підстава для підвищення вартості навчання, інші спеціальності менш популярні, тож вартість навчання буває нижчою за собівартість. Натомість вирахувати реальну собівартість навчання за кожною спеціальністю неможливо, утім і не вимагається, позаяк чинні нормативні документи визначають тільки середню вартість навчання", - наголошується в повідомленні.

У Держаудитслужбі нагадали, що до 2014 року вартість навчання у вишах залишалася практично незмінною протягом 7 років і коригувалася незначно. У 2018 році підвищення вартості контрактного навчання - це вимушена міра, на яку керівництво вишів зважилося, аби покривати витрати на утримання приміщень та їх обслуговування.

"Наразі в Україні велика проблема з енергоефективністю у ЗВО. Така ситуація склалася через те, що приміщення частіше застарі, великі чи у занедбаному стані, матеріально-технічна база кожного ЗВО не однакова, але безперечно, потребує постійних фінансових витрат. Крім цього, тарифи на комунальні послуги постійно зростають. Тому деякі українські ЗВО тимчасово вимушені переходити на дистанційне навчання саме через неспроможність оплачувати рахунки за комунальні послуги", - констатували в Держаудитслужбі.

Також, Міністерство освіти і науки затвердило нові норми вступу на бакалаврат та магістратуру вищих навчальних закладах. Зокрема тепер можна буде подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років.