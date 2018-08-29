Українську олімпійську чемпіонку з веслування дискваліфікували на чотири роки
Українська спортсменка, яка з 2014 року виступає за Азербайджан, відмовилася здати поза змаганнями допінг-тест у травні цього року, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Inside the Games.
У середу, 29 серпня, Міжнародна федерація веслування на каное (ICF) підтвердила, що спортсменку дискваліфікують на чотири роки.
"Чотирирічне відсторонення є чітким повідомленням спортсменам про те, що вони повинні грати за правилами. Якщо атлет думає, що відмовляючись здати тест, він уникне покарання, то потрібно подумати ще. Ми маємо намір викоренити допінг з нашого спорту", – заявив генеральний секретар ICF Саймон Тулсон.
У спортсменки є 21 день на те, щоб оскаржити рішення ICF.
Осипенко-Радомська, крім "золота" Пекіна-2008, завоювала ще чотири олімпійські нагороди. В неї "бронза" Афін-2004 і два "срібла" Лондона-2012 у складі збірної України, а також "бронза" Ріо-2016 у складі азербайджанської команди.
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