Український Ан-26 обстріляли над Чорним морем, - ОНОВЛЕНО
Інцидент стався у морській економічній зоні України - в районі Одеського газового родовища. Про це повідомив речник Президента України Святослав Цеголко.
За словами Цеголка, обстріли по українському літаку велися з "раніше захоплених Росією бурових вишок". Крім того, Ан-26 супроводжувала станція виявлення зенітно-ракетного комплексу. З борту корабля були також випущені сигнальні ракети.
Міністр оборони Степан Полторак також повідомив, що екіпаж українського літака виявив "роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони".
Фото: Facebook/Степан Полторак
При цьому екіпаж українського літака не постраждав.
Після повернення на фюзеляжі літака виявили 3-см отвір - як зазначив міністр оборони, "наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї".
Оновлення: У штабі Чорноморського флоту Росії спростували заяву офіційного Києва про обстріл українського літака Ан-26. У відомстві стверджують, що літак Ан-26 здійснював два провокаційних польоти на гранично низькій висоті над окупованими буровими вишками у Чорному морі.
"Сьогодні вранці у період 11:30-12:00 за московським часом український літак ЗСУ Ан-26 (бортовий номер №53) скоїв два явних провокаційних заходу на гранично низькій висоті на російські бурові вишки "Таврида" і "Крим-1" у Чорному морі", – заявив представник штабу, пише російське видання "ТАСС".
У зв'язку з цим охорона бурових вишок подала повітряному судну Ан-26 сигнал, щоб літак не зіткнувся з щоглою вишки. Також штабі Чорноморського флоту РФ запевняють, що обстріл по Ан-26 з боку нафтових вишок не вівся.
"Всі заяви української сторони про нібито обстріл літака Ан-26 – абсолютна брехня. Під час другого заходу українського Ан-26 для запобігання можливої авіакатастрофи через зіткнення з щоглою вишки співробітник підрозділу охорони бурової платформи подав 4 світлових сигналу з "сигнального" пістолета", – додав він.
Нагадаємо, 27 січня водолазне судно "Почаїв" Військово-Морських сил Збройних Сил України обстріляли з бурової платформи в Чорному морі.
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