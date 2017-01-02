Український Ан-26 обстріляли над Чорним морем, - ОНОВЛЕНО

Обстріли по українському літаку велися з "раніше захоплених ‎Росією бурових вишок"

Транспортний літак Військов-морських сил України потрапив під обстріл під час тренувального польоту в ‎Чорному морі.

Інцидент стався у морській економічній зоні України - в районі Одеського ‎газового родовища.‎ Про це повідомив речник Президента України Святослав Цеголко.‎

За словами Цеголка, обстріли по українському літаку велися з "раніше захоплених ‎Росією бурових вишок".‎ Крім того, Ан-26 супроводжувала станція виявлення зенітно-ракетного комплексу. З борту корабля були також випущені сигнальні ракети.

Міністр оборони Степан Полторак також повідомив, що екіпаж українського літака виявив "роботу ‎радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай ‎використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони". ‎



Фото: Facebook/Степан Полторак

При цьому екіпаж українського літака не постраждав.‎

Після повернення на фюзеляжі літака виявили 3-см отвір - як зазначив міністр оборони, ‎‎"наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї".‎

Оновлення: У штабі Чорноморського флоту Росії спростували заяву офіційного Києва про обстріл українського літака Ан-26. У відомстві стверджують, що літак Ан-26 здійснював два провокаційних польоти на гранично низькій висоті над окупованими буровими вишками у Чорному морі.

"Сьогодні вранці у період 11:30-12:00 за московським часом український літак ЗСУ Ан-26 (бортовий номер №53) скоїв два явних провокаційних заходу на гранично низькій висоті на російські бурові вишки "Таврида" і "Крим-1" у Чорному морі", – заявив представник штабу, пише російське видання "ТАСС".

У зв'язку з цим охорона бурових вишок подала повітряному судну Ан-26 сигнал, щоб літак не зіткнувся з щоглою вишки. Також штабі Чорноморського флоту РФ запевняють, що обстріл по Ан-26 з боку нафтових вишок не вівся.

"Всі заяви української сторони про нібито обстріл літака Ан-26 – абсолютна брехня. Під час другого заходу українського Ан-26 для запобігання можливої авіакатастрофи через зіткнення з щоглою вишки співробітник підрозділу охорони бурової платформи подав 4 світлових сигналу з "сигнального" пістолета", – додав він.

Нагадаємо, 27 січня водолазне судно "Почаїв" Військово-Морських сил Збройних Сил України обстріляли з бурової платформи в Чорному морі.