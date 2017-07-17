Український флот отримає американські патрульні катери

Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017 фактично прийняте.

"Переговори перейшли на рівень більш низький, фактично рішення про передачу прийнято і обговорюються деталі. Сподіваюся, що цей процес буде досить швидким, і ми ці катери отримаємо", – сказав контр-адмірал ВМС України Андрій Тарасов, повідомляє Радіо Крим.Реалії.

За його словами, Росія користується нагодою, коли поруч є сучасні кораблі країн НАТО, щоб відпрацьовувати на них агресивні дії.

"Вони (російські військові ред.) це роблять не тільки в інтересах підготовки своїх сил, але і з метою проведення можливих провокацій. Ми до цих провокацій готові, і навчання будуть проведені за планом, незважаючи на дії Чорноморського флоту Росії", – зазначив контр-адмірал.

Головною відмінністю навчань цього року став так званий "режим вільної гри".

Заступник директора українського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь пояснив, що цей режим "пов'язаний з можливістю комп'ютерного прогнозування розвитку ситуації, тому військові отримують вступні вже в ході відпрацювання якихось елементів. Українські підрозділи отримали схвалення (від іноземних колег – ред.) перш за все через те, що вони реально воюють, на відміну від інших країн, які приймають участь в цих навчаннях", – додав експерт.

Перевірка боєготовності Чорноморського флоту Росії стартувала 12 липня. Були виконані артилерійські і ракетні стрільби по повітряних і надводних цілях, розрахунки берегових ракетних комплексів "Бастіон" і "Бал" спільно з ракетними катерами ракетним ударом "вразили" кораблі умовного противника.

Російські військові відпрацювали дії по навантаженню техніки і особового складу у великі десантні кораблі, екіпажі мінно-тральних кораблів флоту виконали тралення фарватерів на мінно-небезпечних напрямках.

За два дні до російських навчань, 10 липня, в Одесі офіційно відкрили щорічні українсько-американські навчання Sea Breeze-2017. У маневрах, які проходять на морі, в повітрі і на землі, беруть участь більше 3 тисяч військових з 16 країн.