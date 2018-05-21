Український лоукостер здійснив перший рейс
"Сьогодні мають відбутися два перші рейси SkyUp до курортних міст Єгипту. Але нагадаю, що у планах авіакомпанії на перший рік роботи – не тільки виконання міжнародних чартерних перевезень, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків", - зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє прес-служба міністерства інфраструктури.
Він також відзначив успішну роботу керівництва Державіаслужби та побажав авіаперевізнику успішної роботи.
Раніше повідомлялося, що SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів.
Більше про заплановані рейси можна прочитати тут.
ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.
Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.
Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.
Нагадаємо, що новий український лоукостер SkyUp отримав сертифікатексплуатанта, що дає право на виконання рейсів. Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.
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