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Український мультфільм "Лабіринт" переміг на румунському кінофестивалі Alter-Native

Стрічка розповідає про пригоди маленької людини у великому місті
Вітчизняний короткометражний мультфільм Олександра Колодія та Степана Коваля "Лабіринт" отримав нагороду на румунському кінофестивалі Alter-Native.
Український мультфільм "Лабіринт" переміг на румунському кінофестивалі Alter-Native Фото: скріншот

Стрічка розповідає про плутану подорож людини у великому місті. Буквально за кожним рогом героя фільму чекають фантастичні пригоди, інформує "112 Україна".

На кінофестивалі Alter-Native цей фільм отримав приз національного культурного фонду Румунії.

В жовтні ця картина перемогла на XII Міжнародному кінофестивалі архітектури та урбаністики в Стамбулі. А в квітні мультфільм номінувався на премію Української кіноакадемії "Золота Дзига".

 
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22 11 2018 10:01
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