CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВітчизняний короткометражний мультфільм Олександра Колодія та Степана Коваля "Лабіринт" отримав нагороду на румунському кінофестивалі Alter-Native.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український мультфільм "Лабіринт" переміг на румунському кінофестивалі Alter-Native
Стрічка розповідає про пригоди маленької людини у великому місті
Фото: скріншот
Стрічка розповідає про плутану подорож людини у великому місті. Буквально за кожним рогом героя фільму чекають фантастичні пригоди, інформує "112 Україна".
На кінофестивалі Alter-Native цей фільм отримав приз національного культурного фонду Румунії.
В жовтні ця картина перемогла на XII Міжнародному кінофестивалі архітектури та урбаністики в Стамбулі. А в квітні мультфільм номінувався на премію Української кіноакадемії "Золота Дзига".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 11 2018 10:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"