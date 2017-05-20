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Український програміст написав додаток для прослуховування музики в Facebook

Для використання програми потрібно лише створити акаунт у Spotify
Український програміст Дмитро Андрєєв створив плагін для прослуховування музики у Facebook.
Український програміст написав додаток для прослуховування музики в Facebook Фото: digitaltrends.com

"Від ідеї до реалізації менше доби. Можна довго нити з приводу супер-зручного плеєру "ВКонтакте", а можна за пару годин інтегрувати куди більш класний і легальний плеєр у Facebook", - написав Дмитро Андрєєв на своїй сторінці у Facebook.

Плагін називається Facebook Spotifier. Він дозволяє слухати музику з особистого облікового запису Spotify просто в Facebook. Для використання програми потрібно лише створити акаунт у Spotify. 

Для любителів інтерфейсу "ВКонтакте" навіть є опція, яка дозволяє зробити схожий інтерфейс у Facebook.

Додаток наразі працює лише в браузері Google Chrome, але розробник обіцяє, що найближчим часом він буде доступний для Firefox і Opera.

Довідка: Spotify - легальний і при цьому безкоштовний сервіс потокового прослуховування музики, але в Україні він поки офіційно недоступний. Хоча зареєструвати аккаунт в Spotify українці можуть, якщо зуміти: перевірка відбувається за IP-адресою, яку легко підмінити за допомогою VPN, видавши себе за іноземця, в якій сервіс доступний, наприклад, США. Потім з включеним VPN потрібно зайти на Spotify.com і зареєструвати аккаунт.

Зазначимо, канадська ІТ-компанія StartupSoft планує розробити спеціальну соцмережу для українців з назвою Ukrainians.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

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20 05 2017 10:58
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