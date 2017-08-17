Український завод буде обслуговувати Boeing і Airbus

ДП Завод 410 цивільної авіації в найближчі два роки планує почати ремонт і обслуговування агрегатів літаків Boeing і Airbus.

Завод веде переговори з Airbus з технічного обслуговування і ремонту літаків компанії.

В рамках співпраці з Boeing із залученням інвесторів планується провести технічне обслуговування та фарбування літаків сімейства Boeing-737. Почати планується з 5 літаків на рік, а до 2024 року збільшити до 40, - йдеться в прес-релізі підприємства, повідомляє Liga.net.

Також повідомляється, що найближчим часом буде підписано угоду з Robinson Helicopter Company. Підприємство стане сертифікованим сервісним центром з обслуговування вертольотів цього класу.

"Партнерство з такими гігантами світової авіації, як Boeing, Airbus і Robinson Helicopter - це знак якості заводу", - сказав гендиректор ДП Завод 410 ГА Віктор Ганькевич.

Він додав, що серед безпрецедентних переваг заводу - власний вертолітний майданчик і близькість до аеропорту Київ (Жуляни).

Нагадаємо, держпідприємство "Антонов" протягом найближчих п'яти років планує випустити не менше 70 літаків.