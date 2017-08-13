"Антонов" протягом п'яти років планує випустити не менше 70 літаків
Підприємство прагне повернутися на конкурентний ринок регіональних пасажирських літаків.
Для "Антонова" був створений чіткий маркетинговий план, заснований на оцінці фахівців, прогнозах незалежних експертів і провідних компаній. Цей план враховує перспективні ринки і потенціал кожної номенклатури товарів на цих ринках, а також спирається на весь масив нинішніх домовленостей з партнерами.
"Згідно з маркетинговим планом, ємність світового ринку середніх транспортних літаків оцінюється в 900 літаків у найближчі 15 років. Тому ДП "Антонов" планує поставити протягом 5 років 20 літаків АН-178 замовникам із країн СНД, Азії та Африки, а також Туреччини", – повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром", до якого входить компанія.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України доручив Мінекономрозвитку ліквідувати держконцерн "Антонов".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків