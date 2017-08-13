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"Антонов" протягом п'яти років планує випустити не менше 70 літаків

Підприємство прагне повернутися на конкурентний ринок регіональних пасажирських літаків
Держпідприємство "Антонов" протягом найближчих 5 років планує випустити не менше 70 літаків.
"Антонов" протягом п Фото: ДП "Антонов"

Підприємство прагне повернутися на конкурентний ринок регіональних пасажирських літаків.

Для "Антонова" був створений чіткий маркетинговий план, заснований на оцінці фахівців, прогнозах незалежних експертів і провідних компаній. Цей план враховує перспективні ринки і потенціал кожної номенклатури товарів на цих ринках, а також спирається на весь масив нинішніх домовленостей з партнерами.

"Згідно з маркетинговим планом, ємність світового ринку середніх транспортних літаків оцінюється в 900 літаків у найближчі 15 років. Тому ДП "Антонов" планує поставити протягом 5 років 20 літаків АН-178 замовникам із країн СНД, Азії та Африки, а також Туреччини", – повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром", до якого входить компанія.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України доручив Мінекономрозвитку ліквідувати держконцерн "Антонов".

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