Українці не вірять в подолання корупції, – Transparency International
"На сьогодні корупціонери не покарані, хіба що дрібні чиновники. Зросла кількість людей, які не вірять, що корупція в цілому може бути покарана. Якщо в 2013 році 80% українців вважали, що уряд не може перемогти корупцію, то на сьогодні цей показник 86%", - підкреслив Юрчишин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він також додав, що 38% українців безпосередньо стикалися з корупцією – у них вимагали хабар або вони змушені були давати хабар.
"Треба більше прикладів подолання корупції, навіть майбутнє діючої влади залежить від того, чи зможуть вони пред'явити суспільству факти подолання і покарання корупції", - сказав Юрчишин.
Він упевнений – якщо в суспільстві є думка, що корупція непереможна, то люди легше будуть піддаватися корупційним діям.
"Медіа формує думку, тому важливо показувати факти покарання великих корупційних діянь. Адже навіть колишнього президента Януковича сьогодні судять у справі про держзраду, а не за корупцію", - підсумував Юрчишин.
Нагадаємо, що в міжнародній громадській організації по боротьбі з корупцією Transparency International чекають, коли ж нарешті Київ "підсмажить велику рибу", посадивши за ґрати хоча б одного топ-корупціонера.
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