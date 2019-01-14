Українці серед лідерів в рейтингу смертності через неправильне харчування, - ДОСЛІДЖЕННЯ

Вчені Єнського університету імені Фрідріха Шиллера склали рейтинг країн з найвищим рівнем смертності через неправильне харчування. Перші 10 позицій в ньому займають країни колишнього СРСР.

Дослідження проведено на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я, в ньому проаналізовано дані 51 країни європейського регіону ВООЗ за період з 1990 по 2016 рік.

На першому місці в рейтингу - Узбекистан: там на 100 тисяч осіб припадає 394 смертельних випадки, причиною яких стало погане харчування. Щорічно в цій країні близько 65 тисяч осіб помирають від серцево-судинних захворювань, також викликаних шкідливою їжею.

В першу десятку країн з найвищим рівнем смертності через неправильне харчування потрапили пострадянські країни:

Узбекистан (394 випадки смерті на 100 тисяч чоловік)

Туркменістан (376)

Киргизстан (350)

Україна (349)

Молдова (328)

Азербайджан (319)

Білорусь (313)

Таджикистан (310)

Казахстан (306)

Росія (291)

Автори дослідження стверджують, що жителі цих країн постраждали від хвороб, викликаних високим вмістом в їжі солі і низьким споживанням овочів, горіхів і цільного зерна.

Ситуація в західноєвропейських країнах набагато краща, ніж в Азії та Східній Європі. Єдиною країною в цьому регіоні, де в 2016 році більше 100 тисяч людей померли через хвороби, пов'язаних з раціоном харчування, стала Німеччина. Найкраще, за даними вчених, харчуються мешканці Іспанії, Ізраїлю та Франції: у цих країнах через нездорове харчування померло від 43 до 46 осіб на 100 тисяч.

Вчені стверджують, що за допомогою збалансованої дієти можна запобігти приблизно кожній п'ятій передчасній смерті. За їхніми даними, понад 2 млн осіб померли в 2016 році в регіоні від хвороб, пов'язаних з високим вмістом солі і недостатнім споживанням овочів.

Нагадаємо, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що країни мають захищати дітей від реклами шкідливих продуктів чи страв. Дітей досі оточує реклама продуктів з високою місткістю жирів, солі та цукру.

Попри одноголосно ухвалені ще в 2010 році рекомендації ВООЗ для країн щодо регуляції реклами продуктів та алкоголю, лише половина країн європейського регіону вжила певних заходів.

Окрім того, за даними ВООЗ станом на 2016 рік 45% українців віком 15-19 років вживають алкоголь. При цьому, серед хлопців таких 53%, а серед дівчат – майже 37%. Для порівняння – в усьому світі алкоголь вживають 27% людей віком 15-19 років.