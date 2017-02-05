Українці перемогли росіян в історичних змаганнях "Битва націй"
Про це повідомив позафракційний народний депутат Борислав Береза.
"Уперше за 8 років на чемпіонаті світу з ІСБ в межах "Битви націй", яка проходила на цей раз в Барселоні, у фінальному бою за перше місце 21 на 21, перемогла збірна України. Перемогла збірну Росії. Фактично лідера змагань. Жорстко і безкомпромісно", – написав він.
Депутат зазначив, що участь української команди у змаганнях відбулась без "будь-якої фінансової підтримки з боку держави".
Нагадаємо, інспектор патрульної поліції Івано-Франківська Людмила Пилипчак у місті Наньчун (Китай) перемогла в турнірі єдиноборств Тhe Legend of Emei 10.
Українець Владислав Хорошевський здобув пояс чемпіона Європи зі змішаних бойових мистецтв.
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