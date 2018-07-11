Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Українці витрачають на продукти щомісяця понад 3 тис. грн, - Держстат

Більшість із цих коштів йде на м'ясо та рибу
Середньостатистичний українець щомісяця витрачає на продукти харчування близько 3086 гривень.
Українці витрачають на продукти щомісяця понад 3 тис. грн, - Держстат Фото: styknews.info

Згідно з повідомленням, на м'ясо та рибу йде зазвичай 500 грн, на молочні продукти – близько 300 грн, на овочі – 175 грн, по 153 грн – на хліб та кондитерські вироби, повідомляє ТСН з посиланням на Державну службу статистики.

Ще менше коштів йде на фрукти, цукор і яйця – близько 100 грн.

Зауважимо, ціни на продукти харчування від початку року не стоять на місці. Вартість 84% продуктів, які підлягають державному моніторингу, зросла. Якщо не брати до уваги овочі та яблука, вартість яких з початку року зросла від 20% до 184%, то трійку лідерів формують яловичина, пшоняна і ячна крупи. Загальна інфляція за цей час склала 4,4%.

Водночас з початку 2018 року середня зарплата українця зменшилась на 3,5%. У грудні 2017 року вона становила 8777 грн, тоді як у квітні 2018-го - 8480 грн.

Середня номінальна зарплата в Україні у вересні становила 9042 гривень, що в 2,4 разу перевищує мінімальний показник і на 12,9% більше від показника вересня 2017 року.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні збільшиться на 12%, до 4170 гривень.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2018 13:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.