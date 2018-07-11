Українці витрачають на продукти щомісяця понад 3 тис. грн, - Держстат

Середньостатистичний українець щомісяця витрачає на продукти харчування близько 3086 гривень.

Згідно з повідомленням, на м'ясо та рибу йде зазвичай 500 грн, на молочні продукти – близько 300 грн, на овочі – 175 грн, по 153 грн – на хліб та кондитерські вироби, повідомляє ТСН з посиланням на Державну службу статистики.

Ще менше коштів йде на фрукти, цукор і яйця – близько 100 грн.

Зауважимо, ціни на продукти харчування від початку року не стоять на місці. Вартість 84% продуктів, які підлягають державному моніторингу, зросла. Якщо не брати до уваги овочі та яблука, вартість яких з початку року зросла від 20% до 184%, то трійку лідерів формують яловичина, пшоняна і ячна крупи. Загальна інфляція за цей час склала 4,4%.

Водночас з початку 2018 року середня зарплата українця зменшилась на 3,5%. У грудні 2017 року вона становила 8777 грн, тоді як у квітні 2018-го - 8480 грн.

Середня номінальна зарплата в Україні у вересні становила 9042 гривень, що в 2,4 разу перевищує мінімальний показник і на 12,9% більше від показника вересня 2017 року.