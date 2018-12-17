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Українці заплатили до Пенсійного фонду на 25% більше, ніж минулого року

Ставка ЄСВ в Україні складає 22%
В абсолютних цифрах, надходження до соціальних фондів зросли на 41,4 мільярда гривень. Зокрема, у листопада українці сплатили ЄСВ на 17% або 2,7 мільярда гривень більше, порівняно з листопадом 2017 року.
Українці заплатили до Пенсійного фонду на 25% більше, ніж минулого року Фото: gettyimages.com

ЄСВ сплачується з окладів всіх працівників, які оформлені офіційно. Сплачує ЄСВ роботодавець, нараховуючи його суму на фонд оплати праці свого робітника. Ставка ЄСВ в Україні складає 22%, йдеться в повідомленні ДФС.

Крім цього, платниками ЄСВ є фізичні особи-підприємці, які розраховують його з розміру мінімальної зарплати.

Раніше в Пенсійному фонді заявляли, що в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів.

Зараз в Україні діє обмеження щодо розміру відрахування ЄСВ: для заробітних плат, які перевищують розмір 15 мінімальних зарплат (сьогодні 55,8 тисячі гривень) сплата ЄСВ розраховується лише з цих 55,8 тисячі гривень. Тобто, якщо особа отримує 100 тисяч гривень зарплати, ЄСВ у розмірі 22%, стягується лише з 55,8 тисячі гривень. Решта 44,2 тисячі не оподатковуються.

В уряді пропонують підняти максимальний поріг з 15 до 25 мінімальних зарплат (сьогодні 104,3 тисячі гривень).

Проти такого рішення вже виступила низка бізнес-асоціацій, експертів, а також Мінекономіки. Вони вважають, що такі зміни призведуть до збільшення податкового тиску на чесний бізнес, в той час як тих підприємства, які ухилялись від сплати ЄСВ, законопроект не стосуватиметься.

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17 12 2018 11:58
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