Українця призначили заступником начальника Генштабу Канади
За останні кілька років Винник кілька разів відвідував Україну, побувавши навіть у селі Поздимир на Львівщині, звідки походять його предки, повідомили у Міністерстві оборони Канади, передає Укрінформ.
За освітою він – військовий інженер, служить у ЗС Канади із 1981 року. У 2009-ому брав участь у війні в Афганістані в складі Багатонаціонального командування безпеки як помічник командувача, відповідального за формування афганського міністерства оборони та національної армії.
Призначення Винника заступником начальника Штабу оборони є найвищим досягненням українських канадців у Збройних силах Канади. Він також є єдиним українцем, що командував Сухопутними військами. Водночас, щонайменше три члени української громади отримували найстарше генеральське звання у канадських ВПС.
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