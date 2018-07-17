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Українця призначили заступником начальника Генштабу Канади

До підвищення генерал Винник протягом двох років командував Сухопутними військами Канади, а до того - очолював воєнну розвідку країни
Заступником начальника Штабу оборони Канади призначено етнічного українця, генерал-лейтенанта Пола (Павла) Винника.
Українця призначили заступником начальника Генштабу Канади Фото: ukrinform.ua

За останні кілька років Винник кілька разів відвідував Україну, побувавши навіть у селі Поздимир на Львівщині, звідки походять його предки, повідомили у Міністерстві оборони Канади, передає Укрінформ.

За освітою він – військовий інженер, служить у ЗС Канади із 1981 року. У 2009-ому брав участь у війні в Афганістані в складі Багатонаціонального командування безпеки як помічник командувача, відповідального за формування афганського міністерства оборони та національної армії.

Призначення Винника заступником начальника Штабу оборони є найвищим досягненням українських канадців у Збройних силах Канади. Він також є єдиним українцем, що командував Сухопутними військами. Водночас, щонайменше три члени української громади отримували найстарше генеральське звання у канадських ВПС.

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17 07 2018 10:07
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