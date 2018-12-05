Українця, якому в Ірані загрожує страта, можуть обміняти

В Україні затримали громадянина Ірану, якого можна буде обміняти на українця

Українця Андрія Новічкова, якому в Ірані загрожує смертна кара, можуть обміняти на іранського громадянина, затриманого в Україні.

Про це в коментарі "Громадському радіо" розповів керівник проектів одеської доброчинної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко.

"За попередньою інформацією, в Україні затримали громадянина Ірану, який, можливо, є родичем когось із правління. Іранська влада пропонувала його обміняти", – пояснив Шевченко.

Він розповів також про обставини інциденту, після якого Андрія Новічкова звинуватили у вбивстві.

"На судні стався нещасний випадок – один з моряків випав за борт. Вся команда – громадяни Ірану, іншу національність серед них має лише Андрій. Незважаючи на те, що Андрій брав активну участь у всіх діях, що мають проводитися в таких випадках, його звинуватили у смерті моряка", – прокоментував Андрій Шевченко.

Він додав, що у Новічкова є приватний адвокат. Окрім цього, українець вже не перебуває в СІЗО.

"Він справді знаходився у в'язниці, потім його випустили, деякий час він жив у хостелі. Зараз він не перебуває у в'язниці", – пояснив Шевченко.

З родичів в Андрія Новічкова в Україні залишилася бабуся Олена Вірановська. Вона розповіла, що зараз питанням проживання та місця ночівлі для Андрія на час очікування вироку суду займається підрозділ МЗС в Ірані.

"Вони зараз шукають всі варіанти, щоб йому було, де жити, щоб він не повертався до СІЗО", – сказала жінка.

Вона також розповіла, що слідчого, який вів справу Андрія, згодом змінили, а новому слідчому потрібно три місяці, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

Андрій Шевченко коментує: наразі не відомо, скільки потрібно буде чекати на вирок суду.

"Ситуація ускладнена тим, що в консула немає повноважень втручатися в судову систему іншої країни – цим ускладнена ситуація. Але родичі загиблого відмовилися від будь-яких претензій", – зазначив Шевченко.

На сайті президента України опублікована петиція із закликом захистити українця. Автор петиції, Микола Олєсов, зазначає, ця справа триває вже понад рік.

Нагадаємо, італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.

У вівторок, 8 травня, у Німеччині правоохоронці затримали учасників банди контрабандистів, членами якої були громадяни України.