Українцям до 2030 року обіцяють електрозарядки на всіх парковках

"Ілон Маск анонсував появу в Україні швидкісних електрозарядок Tesla Supercharger для електромобілів вже в 2019 році"

У нових змінах до державних будівельних норм (ДБН) передбачено обов’язкове облаштування електричними зарядними пристроями не менше 5% машиномісць у громадських гаражах та автостоянках.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, інформує "Укрінформ".

"Ілон Маск анонсував появу в Україні швидкісних електрозарядок Tesla Supercharger для електромобілів вже в 2019 році. Думаю, що в наступні роки кількість електромашин зросте в рази. І в усьому світі, і в Україні теж. Тому зараз ми вже прописали у змінах до ДБН щодо автостоянок норму обов’язкового встановлення електрозарядок. Зараз плануємо передбачити обладнання електрозарядними приладами не менше 5% машиномісць на всіх парковках, з поступовим збільшенням цієї норми", - зазначив він.

Парцхаладзе додав, що у планах - оснащення електрозарядками до 2030 року усіх 100% машиномісць.

Зміни до ДБН В.2.3.-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" вже затверджені та наберуть чинності орієнтовно через 3 місяці після офіційного опублікування.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України розробило та внесло до парламенту законопроекти, якими пропонує звільнити електромобілі, що продаються в Україні, від оподаткуванням податком на додану вартість та акцизним податком.