Українцям дозволили в'їзд в Туреччину за ID-паспортами

Уряд України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця на засіданні Кабміну в п'ятницю зазначив, що це буде перша така угода, - інформує LB.ua.

Угода передбачає, що громадяни обох країн можуть в'їжджати, виїжджати та перебувати протягом 90 днів на території цих країн без закордонних паспортів по ID-картками з електронним носієм інформації.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наступного тижня поїде з візитом у Туреччину, в рамках якого заплановано підписати угоду.

Нагадаємо, з 2012 року візовий режим між Україною і Туреччиною скасовано. Українці з моменту в'їзду до Туреччини можуть залишатися там щоразу не більш ніж на 60 днів, при цьому протягом 180 днів вони можуть в'їжджати в країну і виїжджати з неї за умови, що загальний термін їхнього перебування не перевищить 90 днів.