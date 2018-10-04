"Укренерго" почала спір з Росією за кримські активи
"Ми не можемо заплющити очі на ці колосальні втрати і жити далі так, ніби нічого не сталося. Адже тільки наша кримська електромережа коштує близько мільярда доларів. Це тисячі ліній електропередач, десятки електричних підстанцій і багато чого ще, не кажучи вже про два пансіонати, де раніше оздоровлювалися українські енергетики. Крім майна, ми втратили ще й прибуток від його експлуатації", - написав т.в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук у Facebook.
Інтереси української компанії в рамках спору представляє юридична компанія Covington&Burling LLP.
Якщо до вересня спір не буде врегульовано, компанія має намір узяти приклад з "Нафтогазу України" і подати позов у міжнародний арбітраж.
Нагадаємо, що "Укренерго" - вертикально інтегрована природна монополія в галузі передачі електроенергії. Це технологічна ланка, що об'єднує виробників електроенергії: енергогенеруючі компанії атомних, теплових і гідроелектростанцій і обласні енергопостачальні компанії; взаємодіє з енергосистемами суміжних країн; забезпечує експорт і імпорт електроенергії.
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