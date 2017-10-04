Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Укроборонпром" показав тестування відремонтованого танку Т-64, - ВІДЕО

Для тестування результатів ремонту всіх систем, машина була направлена на спеціальний танкодром
У державному концерні "Укроборонпром" показали, як тестують відремонтований танк Т-64 перед відправленням до ЗСУ.
"Укроборонпром" показав тестування відремонтованого танку Т-64, - ВІДЕО Танк Т-64. Фото: ukroboronprom.com.ua

За 2016 рік "Харківський бронетанковий завод" відремонтував близько 60 танків, повідомляє сайт концерну.

У повідомленні опублікували відео проходження танком Т-64 тестування, під час яких перевіряється якість виконаних робіт.

"Танк Т-64, який прибув на ДП "Харківській бронетанковий завод" для проходження регламентного ремонту, пройшов повний комплекс робіт із відновлення силової установки та систем забезпечення її роботи, вузлів на агрегатів трансмісії, комплексу  озброєння в тому числі і керованого. Одночасно з цим, були проведені роботи для встановлення динамічного захисту", - сказано у повідомленні.

"Для тестування результатів ремонту всіх систем, машина була направлена на спеціальний танкодром, де фахівці заводу та представники  Міністерства оборони України, перевіряли роботу машини у різних режимах експлуатації", - повідомили в "Укроборонпромі".

Водночас зазначається, що сама машина була передана спеціалістам заводу для перевірки озброєння і підготовки її до тестових стрільб, після яких машина направиться на завершальний етап випробувань, а після цього її передадуть до Збройних сил України.

Як відомо, у січні 2017 року президент Петро Порошенко вважає, що Україна повинна терміново провести глибоку модернізацію танків Т-64 або Т-80.

"У нас стає вибір: або один "Оплот", або десять глибоко модернізованих і капітально відремонтованих Т-64 або Т-80. При чому "Оплот" будується щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас стає питання або танкова рота в повному складі, або один танк", - сказав Президент тоді.

Нагадаємо, що українські військові провели випробування бойових модулів Шквал і Стілет для БМП на одному з полігонів в Житомирській області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2017 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.