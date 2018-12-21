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"Укрспирт" оштрафували на 33 мільйони

"АМКУ прийнято рішення про визнання в діях ДП "Укрспирт" порушення у вигляді зловживання монопольним становищем через встановлення дискримінаційних умов продажу"
Антимонопольний комітет визнав дії державного підприємства "Укрспирт" зловживанням монопольним становищем та наклав на підприємство штраф у розмірі 33 мільйони гривень.
"Укрспирт" оштрафували на 33 мільйони Фото: unian.ua

"АМКУ прийнято рішення про визнання в діях ДП "Укрспирт" порушення у вигляді зловживання монопольним становищем через встановлення дискримінаційних умов продажу своєї продукції третім особам та накладення штрафу у розмірі 33 млн грн", - написав голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.

Комітет встановив, що ДП "Укрспирт" встановлювало для покупців ціни на спирт етиловий ректифікований на різному рівні без прив’язки до обсягів закупівлі чи інших обґрунтованих критеріїв.

Зокрема, аналіз АМКУ показав відсутність кореляції між цінами та обсягами закупівлі спирту при однакових інших умовах таких договорів, тож ціни встановлювалися на безсистемній основі. Непрозоро встановлювалися та безпідставно скасовувалися умови надання знижки для окремих покупців.

Це, за висновками АМКУ, створювало преференційні умови для одних виробників лікеро-горілчаноі продукції і дискримінаційні умови для інших.

Такі дії підприємства, наголошує голова АМКУ, визнано зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, та такими, що можуть призвести до обмеження конкуренції та утиску інтересів інших суб’єктів господарювання.

Нагадаємо, Державна виконавча служба заарештувала рахунки держпідприємства "Укрспирт" в межах примусового стягнення з компанії штрафів на загальну суму понад 186 мільйонів гривень.

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21 12 2018 15:14
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