"Укртрансгаз" оцінено в 328 млрд гривень Оцінка, затверджена "Нафтогазом", була зроблена на підставі звіту Ernst&Young

НАК "Нафтогаз України" 12 квітня затвердив оцінку вартості основних засобів ПАТ "Укртрансгаз" на рівні 327,922 млрд гривень.

Фото: peoplenews.com.ua

"ТЮВ [Тимошенко Юлія Володимирівна] майже вгадала. Тільки з валютою помилилася", - повідомив заступник керівника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк. Тимошенко раніше заявляла, що ГТС України коштує 300 млрд євро. Оцінка, затверджена "Нафтогазом", була зроблена на підставі звіту Ernst&Young. Нагадаємо, "Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

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