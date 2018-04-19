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"Укртрансгаз" оцінено в 328 млрд гривень

Оцінка, затверджена "Нафтогазом", була зроблена на підставі звіту Ernst&Young
НАК "Нафтогаз України" 12 квітня затвердив оцінку вартості основних засобів ПАТ "Укртрансгаз" на рівні 327,922 млрд гривень.
"Укртрансгаз" оцінено в 328 млрд гривень Фото: peoplenews.com.ua

"ТЮВ [Тимошенко Юлія Володимирівна] майже вгадала. Тільки з валютою помилилася", - повідомив заступник керівника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк. Тимошенко раніше заявляла, що ГТС України коштує 300 млрд євро.

Оцінка, затверджена "Нафтогазом", була зроблена на підставі звіту Ernst&Young.

Нагадаємо, "Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

 

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19 04 2018 11:20
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