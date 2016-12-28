Укрзалізниці виділили 16 млрд грн на першочергові інвестиції
"Схвалено постанову, згідно з якою "Укрзалізниці" дозволено здійснювати витрати на першочергові напрямки плану капітальних інвестицій у 2017 році в розмірі 16 млрд грн з 1 січня наступного року, не очікуючи затвердження фінплану", - написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.
Омелян також зазначив, що під час засідання уряду було ухвалено рішення про те, що міжнародний контроль якості FIDIC відтепер є обов'язковим для здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтно-будівельних робіт на автошляхах. Таким чином замовники дорожніх робіт будуть зобов'язані залучати до таких робіт інженерів-консультантів, що мають сертифікат FIDIC.
Вчора на підсумковій прес-конференції в Міністерстві інфраструктури, голова "УЗ" Войцех Балчун заявив, що тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".
Як відомо, ПАТ "Укрзалізниця" заклало у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України очікує від голови правління Укрзалізниці Войцеха Бальчуна якнайшвидшого очищення компанії від корупційних схем, а також звіту про цільове використання коштів від підвищення залізничних тарифів у поточному році.
Варто відзначити, що на зимові свята "Укрзалізниця" призначила дев'ять додаткових поїздів.
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